Il futuro di Giovanni Simeone sarà ancora al Napoli. A riportarlo è Il Mattino, che spiega come De Laurentiis in persona ha dato indicazioni per il sì: 12 milioni da versare all'Hellas. Il patron ha più volte cordialmente ospitato il Cholito ed è rimasto colpito dalla sua filosofia, dall'amore per la meditazione. Resterà in azzurro.