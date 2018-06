Tutto su Fabian Ruiz, scrive la Gazzetta dello Sport raccontando che al primo posto nella lista stilata da Ancelotti e Giuntoli c'è Fabianz Ruiz del Betis che ha fisicità, qualità ed ingaggio relativamente contenuto. Può essere lui il nuovo Hamsik e guarda caso servono 30 milioni - la cifra chiesta ai cinesi per il capitano - per la clausola rescissoria. L'accordo col classe '96 è molto vicino, ma il Napoli temporeggia per capire quale sarà il futuro del capitano.