E' tempo di visite mediche per Bereszynski al Napoli. Il terzino destro polacco arriva dalla Sampdoria, dove va in cambio il giovane italiano Zanoli. Percorso inverso per il portiere Contini, che torna al Napoli.



Al suo posto i blucerchiati prendono lo sloveno Igor Vekic (classe 1998), attualmente in prestito ai portoghesi del Paços Ferreira ma di proprietà del NK Bravo.