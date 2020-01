Diego Demme è un nuovo giocatore del Napoli. Il centrocampista tedesco lascia il Lipsia per accasarsi ai piedi del Vesuvio. Questo il messaggio d'addio da parte del giocatore nei confronti del Lipsia:



"Sei anni fatti di momenti indimenticabili. Dalla Terza Lega agli Ottavi di Finale di Champions League. Voglio solo ringraziarvi per il vostro sostegno, sarete sempre parte di me. Ora il viaggio continua per me... grazie di tutto, il vostro Diego".