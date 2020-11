Non c'è neanche il tempo di maturare la sconfitta contro il Milan che il Napoli si prepara già per tornare nuovamente in campo. Lo farà tra due giorni per affrontare il Rijeka al San Paolo per la quarta giornata di Europa League.



La sfida tra Napoli e Rijeka sarà arbitrata dal turco Halis Ozkahya. Gli assistenti di linea saranno Yilmaz e Satman. Il Quarto Uomo, invece, Ulusoy. È la prima volta che Ozkahya dirige un incontro del Napoli.