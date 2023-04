Il Napoli è a un passo dal terzo scudetto della sua storia. A Sky, Paolo Di Canio ha paragonato la squadra di Spalletti al Milan di Sacchi che ha dominato negli anni Ottanta in Italia e, soprattutto, all'estero. L'ex Lazio ha poi paragonato un protagonista azzurro a uno rossonero. "Se vogliamo oggi Zambo Anguissa è paragonabile a Frank Rijkaard come modo di stare in campo e forza fisica a disposizione della squadra'.