Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha commentato la vittoria contro la Lazio: "Per noi è una grande vittoria contro una grande squadra, dovevamo rifarci e abbiamo fatto una grande partita. Siamo contenti anche per i tifosi che ci seguono sempre, è una vittoria anche per loro".



DISCONTINUITA - ""Siamo un gruppo nuovo, dobbiamo conoscerci, ma abbiamo qualità per fare bene. La battuta d'arresto contro il Lecce non ci voleva, ma oggi abbiamo dato una grande risposta".



SU KVARATSAKHELIA - ""Sicuramente ha grandi qualità, ha iniziato bene. Ci sta avere alti e bassi, ma tutti i ragazzi, oltre ad essere grandi giocatori, sono grandi ragazzi ed è positivo per il gruppo".





SULLA CLASSIFICA - "Il percorso è lungo, ci sono tante partite fino alla sosta, avremo bisogno di tutti per fare più punti possibile, ma ancora è presto".