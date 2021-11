Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro lo Spartak Mosca: "​Oggi nella prima parte di partita non abbiamo fatto bene, forse il rigore ha condizionato la prima parte di gara. Nel secondo tempo abbiamo espresso il nostro gioco, per le occasioni create meritavamo almeno il pareggio. Adesso ce la giocheremo nell'ultima partita. ​Le assenze sono pesanti ma questa cosa ci deve responsabilizzare tutti e dare qualcosina in più. Dispiace per oggi, abbiamo avuto una buona reazione ma potevamo fare meglio. Qualificazione? Certo che ci crediamo".