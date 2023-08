fra qualche giorno nella sala stampa di Coverciano si presenterà alla stampa dando ufficialmente il via alla sua nuova avventura da nuovo. Un ruolo sognato e cercato che lo porterà inevitabilmente e fin da subito a compiere delle scelte più o meno popolari, con l'obiettivo chiaro di qualificarsi ai prossimi Europei prima, Mondiali poi e con un porgetto di rivoluzione della selezione che passerà inevitabilmente anche dalle idee di gioco che lo hanno portato a vincere lo scudetto col Napoli.La gestione dello spogliatoio è e sarà sempre uno dei suoi punti cardine con il gruppo che viene prima dei singoli come se fosse un club e qualche uomo fidato imprescindibile per tenere compatto e coeso il gruppo. Per questo la scelta del nuovo capitano sarà la prima e più importante della sua gestione poiché, con l'addio a(ufficialmente convocabile, ma oggi alle prese con problemi più grossi nella gestione della sua quotidianità alla Juve) la fascia cambierà nuovamente padrone.Il candidato ideale non esiste, perché la Nazionale non è una rosa di un club, i rapporti che si creano non sono quotidiani. E allora c'è bisogno di qualcuno che prenda questo ruolo con passione e personalità, ma anche con una lucida mente fredda. E Spalletti un uomo così l'ha già incontrato e, non a caso, lo aveva scelto come capitano del suo Napoli.oltre ad essere uno dei pochi terzini destri di ruolo italiani a giocare ad altissimi livelli, è e sarà uno dei fidatissimi del ct anche in Azzurro e secondo Il Mattino,