Oltre alla felicità per il successo in rimonta sull’Udinese che mantiene apertissima la corsa per lo scudetto, in casa Napoli si respira un pizzico di apprensione per le condizioni fisiche di Giovanni Di Lorenzo, uscito dal campo al 78° per gli effetti di uno scontro col portiere bianconero Silvestri. L’esterno ha abbandonato il “Maradona” in stampelle e la nota ufficiale diffusa dal club azzurro alimenta il sospetto che non si tratti di un problema di poco conto: “Giovanni Di Lorenzo, uscito nel finale del match contro l'Udinese, ha riportato un trauma contusivo distorsivo del ginocchio destro. Le sue condizioni saranno valutate nel ritiro della Nazionale”.



Per l’ex calciatore dell’Empoli si prospetta dunque un consulto ulteriori in quel di Coverciano per conoscere l’evoluzione del suo infortunio e comprendere se sarà in grado o meno di rispondere alla chiamata del ct Mancini per la sfida contro la Macedonia del Nord del prossimo 24 marzo valida per i play-off per qualificarsi al Mondiale.