, tecnico del, commenta a Dazn il successo in rimonta sull'Udinese: "La vittoria in rimonta mancava dal girone d'andata? E' una cosa fondamentale. Abbiamo creato altre volte pressione agli avversari, ma non siamo stati lucidi come stasera e lo stadio ci ha dato una mano. Oggi è una vittoria importante, perché davanti avevamo una squadra forte".- "Cosa gli ho detto prima di entrare? Diventerà fortissimo e ha tutte le qualità per farlo. Non giocando poteva abbassare l'autostima, ma ce l'ha altissima e gliel'abbiamo trasmessa prima di entrare".- "E' un calciatore che va oltre le sue potenzialità. Tutti abbiamo limiti, ma lui delle volte va al di là del recinto. Oggi l'abbiamo sfruttato anche di testa, dove è fortissima".- "Quando gestisci la partita, c'è da fare attenzione agli equilibri di squadra. Nella ripresa abbiamo fatto bene con giocatori come Dries, che è stato bravo anche a recuperare palla. Se gli fai fare una partita di fatica, non li utilizzi nel modo giusto".- "Dobbiamo essere bravi ad interpretare le partite, i moduli contano relativamente. Bisogna essere pronti ai ribaltamenti di fronte e a giocare in spazi ampi: gli spazi non sono tra le linee, ma tra i calciatori avversari, bisogna vederli e saperli usare".- "E' uno dei calciatori che ci è mancato. Quando abbiamo tante partite ravvicinate, dobbiamo avere sempre 18 calciatori a disposizione. Domenica, purtroppo, non lo avremo".