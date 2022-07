Il terzino del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha rilasciato alcune dichiarazioni dal Centro Congressi di Folgarida, dal ritiro di Dimaro: “Mi trovo benissimo a Napoli. Una città bellissima dove si vive bene e ne sono molto felice”.



IL CALCIO – “Da quando ero piccolo avevo la passione per il calcio che ora è diventato il mio lavoro. Amo giocare a calcio e spero di farlo il più tempo possibile”.



GLI AVVERSARI PIÙ FORTI - "Ho affrontato tanti giocatori forti. Quest’anno Leao ha fatto un campionato strepitoso e mi ha fatto un po’ sudare in quella partita".



IL COMPAGNO PIÙ FORTE - "A Napoli Insigne ci ha fatto divertire, anche in Nazionale. Se devo sceglierne uno forte dico sicuramente lui”.



OSIMHEN - “È fortissimo ma ha ancora grandi margini di miglioramento. Quest’anno ha fatto un bel campionato nonostante gli infortuni. Lo aiuteremo per disputare un’altra ottima stagione”.



LO STATO D’ANIMO - “C’è entusiasmo e voglia di ripartire. Dopo due anni siamo ritornati in Champions ed è motivo d’orgoglio. Dobbiamo affrontare la stagione per crescere e cercare di fare il meglio possibile”.



FANTACALCIO – “Nell’ultima stagione non sono stato utilissimo, spero di essere più utile quest’anno”.



CAPITANO – “Il capitano ce l’abbiamo ed è Koulibaly. Eventualmente sarà il mister a decidere chi sarà il nuovo capitano”.



CRITICHE - “Critiche sui social? Siamo anche noi persone normali dove tutto va alla grande e altri in cui abbiamo momenti difficili”.