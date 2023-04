Giovanni Di Lorenzo, capitano del Napoli, ha parlato a Prime Video in vista della sfida con il Milan, andata dei quarti di finale di Champions League: "Si riparte dallo 0-4 o da altro? No, ne abbiamo già parlato tanto di quella partita: ormai è passata, l'abbiamo analizzata con il mister ma conterà soprattutto ciò che faremo. Sarà una partita difficile, contro una grande squadra, però ci siamo preparati al meglio e siamo pronti per scendere in campo".



COS'E' LA CHAMPIONS LEAGUE PER VOI? - "Sicuramente è motivo d'orgoglio per tutti, i quarti di finale arrivano le migliori e il livello è altissimo: il primo obiettivo è passare questo turno. Affronteremo due partite difficili, ma siamo pronti e ci siamo preparati al meglio".



OSIMHEN - "Come si va oltre la sua assenza? Sappiamo che naturalmente è un giocatore importante per noi, ci dispiace non averlo ma ho piena fiducia nei calciatori che abbiamo a disposizione: non dipendiamo da un singolo giocatore".