Il capitano del Napoli, Giovanni Di Lorenzo, ha parlato ai microfoni di Repubblica e commentato così il sorteggio dei quarti di finale che ha fatto incrociare gli azzurri e il Milan: “Ora ci aspettano tre sfide dure col Milan in 17 giorni, compresa quella del 2 aprile in campionato. Non faccio pronostici: solo che ci dispiace aver preso un'italiana, avremmo evitato volentieri il derby”