Il Corriere dello Sport anticipa le convocazioni di Roberto Mancini: per il Napoli dovrebbero esserci Insigne e Meret, mentre per Di Lorenzo, per il momento, resta fuori.



Italia, le probabili convocazioni di Mancini



Portieri: Donnarumma, Sirigu, Meret, Gollini

Difensori: Florenzi, Spinazzola, D'Ambrosio, Biraghi, Bonucci, Acerbi, Romagnoli, Izzo, G.Mancini

Centrocampisti: Barella, Jorginho, Verratti, Cristante, Zaniolo, Sensi

Attaccanti: Chiesa, Bernardeschi, Belotti, Immobile, Lasagna, Insigne, El Shaarawy