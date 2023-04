Vigilia di Champions League per il, domani (mercoledì 12 aprile, ore 21) il match a San Siro contro il Milan per l'andata dei quarti di finale.capitano degli azzurri, presenta la sfida in conferenza stampa. Le sue dichiarazioni:- "Della partita di campionato se n'è parlato anche troppo. L'abbiamo analizzata come è giusto che sia ma conta ciò che succederà domani sera. Il livello è altissimo ma ci siamo preparati bene e siamo pronti per scendere in campo. A Lecce siamo subito tornati alla vittoria ed ha aiutato il morale".- "Leao è un giocatore forte, di qualità. Dovremo stare attenti a tutta la squadra, il Milan ha tante individualità tra cui Leao. Dovremo cercare di limitarlo più possibile per portare a casa un buon risultato".- "Timore? Zero. Conterà quello che faremo domani, nella partita di campionato non siamo stati il solito Napoli. È un risultato pesante ma domani sarà una partita diversa e l'affronteremo nella maniera giusta".- "Osimhen è importantissimo per noi ma non dipendiamo solo da un giocatore, ho piena fiducia nei calciatori a disposizione. Per questo siamo tranquilli. Osimhen per noi è importante ma non ci sarà e l'affronteremo con i giocatori che abbiamo".- "Sicuramente quando aggiungiamo anche noi difensori qualche gol è importante per la squadra. A Lecce l'abbiamo sbloccata sugli sviluppi di calcio piazzato, questi dettagli sono importanti in partite del genere. Cercheremo di sbloccare le nostre qualità su palle inattive".- "Come ho detto prima secondo me non siamo stati il solito Napoli. Non sono preoccupato per domani perché non abbiamo messo in campo le nostre qualità. Anche per merito loro. Ma domani sarà una partita diversa, in un contesto importante per noi. Sono sicuro che avremo un atteggiamento diverso".- "Non ho consigli da dargli. Anche se è molto giovane ha esperienza, ha vinto un Europeo e ha qualità. Ultimamente è stato frenato per gli infortuni ma sono sicuro che se chiamato in causa farà una grande partita".- "Siamo a giocarci un quarto di finale di Champions League. Se guardiamo la stagione fatta sembra scontato essere qui ma non è così. Dobbiamo goderci le due serate con la giusta tensione ma giocando con entusiasmo, spensieratezza e spregiudicatezza. In campionato fattori del genere ci sono mancati. Rivedendo anche quella partita lì sarà diverso, saremo un'altra squadra".- "Siamo due giocatori diversi. Anche lui sta facendo molto bene in questi anni. Non lo conosco ma ho stima nei confronti del calciatore. Dovremo essere bravi a contenerlo al meglio".- "Penso di aver fatto bene anche gli altri anni. Con la squadra che sta facendo meglio è più facile parlare anche di me. Sono cresciuto come giocatore e persona, sono nel momento migliore della mia carriera. Mi ricollego al discorso di prima: dobbiamo godercele al meglio queste partite perché potrebbe capitare di non giocarle più".- "Osimhen ci ha fatto l'in bocca al lupo. Ha fatto di tutto per esserci ma era inutile rischiarlo e poi magari perderlo per altre partite. Anche se è a casa lui, ma altri fuori lista come Demme e Zerbin, sono con noi. Nel discorso non ne preparo uno in particolare, vedremo quello che uscirà domani. Questo è un gruppo concentrato che sa l'importanza della partita e saremo ben focalizzati".