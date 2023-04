Niente Milan per Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano ha lasciato il ritiro di Castelvolturno nel corso del primo pomeriggio e non sarà disponibile per la sfida di Champions di domani contro il Milan: tegola per Luciano Spalletti, che sperava di poterlo almeno portare a San Siro, per poi valutare il da farsi, mentre invece non sarà convocato.



LE ALTERNATIVE - Anche oggi il 9 dei partenopei ha svolto lavoro personalizzato, senza unirsi al gruppo E provando a forzare, ma alla fine si è scelto di non rischiarlo: a Castelvolturno potrà puntare al rientro per il ritorno, in programma al Maradona il prossimo martedì. Con Simeone ai box dopo l’infortunio muscolare di Lecce, Raspadori è favorito per il ruolo di attaccante titolare, anche se non è al meglio: altrimenti Spalletti punterà su uno tra Elmas o Kvaratskhelia dal 1'.