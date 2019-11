Giovanni Di Lorenzo, difensore del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Liverpool: "E' bello ritrovarmi qui, specie se ripenso a qualche anno fa. E' stato un percorso lungo e difficile, sto raccogliendo ora i sacrifici fatti. Essere qui, in questa competizione, è il coronamento di un sogno che avevoda bambino. Lo vivo bene, in maniera tranquilla".







SUL MOMENTO - "Siamo carichi, concentrati. In campionato non raccogliamo tantissimi punti, ma in Champions abbiamo fatto un bel percorso".