Amadou Diawara, centrocampista del Napoli, parla a Radio Kiss Kiss di questa stagione appena iniziata: "Sono felice di vivere un altro compleanno nel ritiro del Napoli, il nostro gruppo è importante, sano, è bello essere qui. Ancelotti? Essere stimolati da un tecnico così è importante, soprattutto per un giovane. Cosa mi chiede? Mi chiede di giocare poco all’indietro, di utilizzare passaggi corti e di cambiare spesso gioco. Scudetto? Ancelotti è il nostro uomo in più, per la squadra, la società e la città. Vogliamo lottare più dell’anno scorso per realizzare il sogno".



SULLA RIVALITA' CON HAMSIK - "Dovrà adattarsi al ruolo, io ci gioco da tantissimo tempo e il mister so che mi stima molto. Darò il massimo per trovare più spazio".