Stando alle indiscrezioni di Tuttosport, Milik può finire all'Atletico in cambio di Diego Costa: "Stando a quanto filtra dalla Polonia, l’attaccante non ha cambiato le proprie gerarchie. In cima ai pensieri di Milik c’è sempre il desiderio di ritrovare Sarri in bianconero. De Laurentiis valuta la punta non meno di 40-50 milioni. A quelle cifre possono arrivare soltanto con soluzioni creative. Come l’Atletico Madrid è pronto a offrire Diego Costa, con il Tottenham si era parlato di soldi e Lucas Moura e il Chelsea aveva ipotizzato Boga come contropartita. La Juventus ragiona su Rugani, Luca Pellegrini e Romero. De Laurentiis punta a monetizzare al massimo l’eventuale cessione"