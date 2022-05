Il Napoli Primavera aveva un'occasione importante oggi, quella di salvarsi con una giornata d'anticipo. Impegno abbordabile, in casa della Spal già retrocessa. Nella gara d'andata gli azzurrini hanno vinto 4-2, ma oggi c'è stato il crollo: 4-3 il risultato finale.



LA PARTITA - Prova opaca da parte del Napoli che dopo 11' è andato sotto per la rete di Wilke. Reazione immediata dei ragazzi di Frustalupi che hanno pareggiato grazie al gol di D'Agostino. Poi l'autogol di Saio al 22' sul cross di Vergara. Quest'ultimo ha portato il risultato sull'1-3 al minuto 26. Primo tempo che non si è chiuso nel migliore dei modi per il Napoli, con Idasiak che stende Wilke e regala rigore alla Spal, trasformato da Orfei al 45'. Secondo tempo da incubo per il Napoli che si fa schiacciare per mezz'ora, fino a quando al 74' arriva il gol del 3-3 firmato da Saio. Oltre il danno anche la beffa, all'84' Simonetta con una grande azione personale trova il 4-3 per la Spal.



SALVEZZA - La situazione in classifica adesso è complicata. Il Napoli con una vittoria per la salvezza matematica avrebbe solo dovuto attendere una sconfitta o un pareggio del Lecce che affronterà oggi la Roma capolista. Questo ko complica i piani: in zona play-out ci sono Verona, Napoli, Torino (40 punti), Milan (39 punti), Genoa e Lecce (37 punti). In attesa dei risultati di questa giornata, il Napoli si giocherà la salvezza tra una settimana in casa contro il Verona.