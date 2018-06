Secondo la Gazzetta dello Sport, il Napoli tornerà alla carica per Fabian Ruiz: "Si ritornerà a trattare con il Betis che in questi giorni sta valutando le diverse offerte che sono giunte in sede per il giovane trequartista che piace tanto anche al Real Madrid. Ma alla stessa maniera, Fabian Ruiz piace anche a Carlo Ancelotti che lo accoglierebbe volentieri nel suo gruppo. Al di là della volontà del giocatore resta in piedi sempre il discorso legato alla clausola di 32 milioni che Aurelio De Laurentiis non è disposto a pagare: la sua offerta è stata di 25 milioni, si continuerà a discutere".