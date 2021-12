Il futuro di Lorenzo Insigne è sempre più incerto. Il contratto del capitano del Napoli scadrà a giugno e per il rinnovo la situazione è ancora in alto mare.



De Laurentiis ha proposto un quadriennale da 3,5 milioni di euro mentre il giocatore vorrebbe la conferma dello stipendio attuale, ovvero 5 milioni. La situazione, al momento, è in una fase di stallo. Sono stati fatti sondaggi da parte di Inter, Juventus, Milan e Lazio, ma l'unica offerta concreta è pervenuta da parte del Toronto. 7 milioni a stagione per quattro anni più benefit, con la possibilità di anticipare l'affare considerando che la stagione in MLS inizierà a marzo. Questo quanto riportato oggi dal Corriere dello Sport.