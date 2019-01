Il Mattino svela alcuni dettagli del mercato in uscita del Napoli: "Su Rog si è mosso il Siviglia. Il club spagnolo in corsa con quelli di Bundesliga, Schalke 04 e Eintracht Francoforte. Una trattativa in uscita destinata a concludersi a breve anche se il Napoli preferisce attendere la partita con la Lazio. Younes è seguito da Genoa, Bologna e Real Valladolid".