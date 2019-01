Il Napoli ha messo nel mirino il difensore centrale Harold Moukoudi, classe 1997 di proprietà del Le Havre in Francia e in scadenza di contratto a fine stagione. Centrale roccioso, francese ma con origini congolesi, è uno dei prospetti più interessanti nel suo ruolo e il club del presidente De Laurentiis sta provando a completare l'affare in vista di giugno.



INTERESSE - Intervistato da Radio Crc l'agente di Mokoudi, Thierry Granturco, ha confermato l'interesse del Napoli: "L’interesse del Napoli c’è. Non potremmo di dire di no. Per ora non è stato imbastito nessun canale diretto per un motivo semplice. Lui ora gioca in serie B francese e il suo desiderio è quello di formarsi un anno nel massimo campionato francese per poi valutare magari altre opzioni".



ANCELOTTI - "Se gli piacerebbe giocare con Ancelotti? Certo (ride ndr). Il Napoli è un grande club, come si fa a dire di no? Ancelotti ha una grande reputazione in Francia. Ad oggi il Napoli ha la stessa reputazione di una milanese. A Parigi si guardano le partite di Napoli e Juventus. Dall’Italia il Napoli è l’unica squadra interessata? Sì, ma ci sono altri club interessati in Spagna ed Inghilterra ”.