Il Napoli ha le idee chiare su quelli che saranno i colpi da fare sul mercato in vista della prossima stagione. L’idea di Cristiano Giuntoli è quello di regalare un innesto di qualità e prospettiva sulla trequarti a Luciano Spalletti anche in previsione di un possibile addio di Piotr Zielinski.. Una cifra considerata troppo elevata da Cristiano Giuntoli che ora sta valutando un altro talento argentino.- Lionel Scaloni punta forte su di lui e lo aveva già portato con se nella spedizione vincente dell’Argentina nell’ultimo Mondiale in Qatar.per cercare di arrivare presto a un accordo. La prima richiesta è di circa 20 milioni, il club azzurro vuole fare sul serio e spera di chiudere la trattativa a stretto giro di posta in modo da anticipare una folta concorrenza di società francesi e spagnole.