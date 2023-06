Il nodo allenatore è stato risolto con Rudi Garcia, ed è con il nuovo allenatore che il Napoli inizia a muoversi sul mercato dei calciatori. Sono due i primi obiettivi azzurri, almeno secondo i bookmaker, che concentrano le loro attenzioni innanzitutto sulla difesa e in particolare su Giorgio Scalvini, il cui addio all'Atalanta è offerto a 1,60. Anche per il centrocampo si guarda in casa bergamasca, visto che uno degli obiettivi principali è l’olandese Koopmeiners: anche in questo caso la sua partenza è valutata a 1,60. Per il mercato in uscita, dopo Kim l'osservato speciale rimane Osimhen, a 1,85 per il cambio squadra; blindato invece Stanislav Lobotka, lontano a 7,50.