Il Napoli oggi affronterà il primo impegno della sua stagione. Alle 17:30 è previsto il triangolare contro Castel Di Sangro e L'Aquila. Dopodiché ci sarà un gran cambiamento in quanto a uomini presenti nel ritiro abruzzese.



Partiranno infatti ben dodici giocatori per disputare le gare con le rispettive Nazionali. Si tratta di Meret, Maksimovic, Di Lorenzo, Hysaj, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Zielinski, Fabián Ruiz, Mertens, Insigne e Milik. Andranno via tra questa sera e la giornata di domani. Per portare il gruppo a 25 giocatori si inseriranno Luca Palmiero (lo scorso anno a Pescara) e Valerio Labriola (centrocampista classe 2001 proveniente dalla Primavera del Napoli). I due parteciperanno agli allenamenti da domenica pomeriggio.