Manca poco e l'Italia ritorna in campo. La Nazionale azzurra già la settimana prossima affronterà la Nations League scendendo in campo prima contro la Bosnia il 4 settembre e poi dopo cinque giorni contro l'Olanda.



In casa Napoli ci saranno diversi giocatori che saluteranno il ritiro a Castel di Sangro per aggregarsi alla propria Nazionale. Roberto Mancini ha scelto i convocati per l'Italia. In casa Napoli sono tre i giocatori chiamati all'appello: si tratta di Lorenzo Insigne, Giovanni Di Lorenzo e Alex Meret.