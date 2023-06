Si è presentato un Rudi Garcia determinato e ambizioso per la panchina del Napoli. Il nuovo tecnico azzurro adesso si prepara per mantenere ancora grande questa squadra. Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, sono tre i nomi fatti da Garcia per il mercato estivo. Si parte da Kevin Danso per sostituire l'oramai certa partenza di Kim (Bayern pronto a pagare la clausola). C'è Jonathan David, centravanti del Lille, in caso di addio di Osimhen. Infine Gabri Veiga, centrocampista classe 2002 del Celta Vigo.