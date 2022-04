La prossima stagione sarà quella della nuova partenza per il Napoli. Alla guida ancora Luciano Spalletti, ma ci saranno diversi cambiamenti per quanto riguarda la rosa.



Diverse le uscite, ma di conseguenza anche le entrate. Sono praticamente fatti gli acquisti di Olivera e Kvaratskhelia, ma il mercato azzurro non si fermerà a loro due. Stando a quanto riporta oggi Il Mattino occhi puntati in casa Verona: Barak e Casale rappresentano due piste calde, caldissime. Il patron degli Scaligeri ha offerto una pista privilegiata al Napoli.