Non sono giorni semplici in Italia, con il contagio del Coronavirus che non sembra fermarsi. Tra i medici in prima linea c'è il dott. Paolo Ascierto, medico oncologo e ricercatore italiano.



C'è tanto lavoro per lui a Napoli in queste settimane ed è stato a fortemente sostenuto da tanti Club Napoli nel mondo. Così, lo stesso dott. Ascierto ci ha tenuto a ringraziarli tramite un messaggio sul suo profilo Facebook:



"Da napoletano juventino sono orgoglioso del sostegno e dell’affetto ricevuto dai Club Napoli nel Mondo. Così come il calcio unisce, questa volta siamo uniti da un obiettivo comune: la nostra salute. Grazie alla ricerca e al lavoro instancabile di migliaia di medici e infermieri in tutto il paese, stiamo combattendo e possiamo vincere! Voi restate a casa, insieme ce la faremo! Vi voglio bene!".