Ormai è evidente, è lui il giocatore più determinante di questa squadra. Lo si è potuto notare in maniera netta dal minuto 73 dell'ultimo match contro il Verona, quando dall'ingresso del centravanti nigeriano è cambiato totalmente il volto all'attacco napoletano. Tanti palloni a cercare Osimhen in area, difesa in costante apprensione e un Maradona che è diventato una bolgia da quando sul terreno di gioco c'era il suo numero 9. Quella traversa, poi, che ha fatto sobbalzare chiunque dalla sedia, frutto di una grande giocata dello stesso calciatore che tutti attendevano da due settimane.- Sono 25 i gol segnati da Osimhen in questa stagione e con lui ne giovano anche i compagni di reparto, che sono maggiormente stimolati a far bene e riescono a trovare maggiore spazio dato che l'ex Lille ne porta dietro almeno due.ha rinunciato al suo attaccante di riferimento e ha mostrato un'evidente difficoltà nell'andare a segno.Ben tre partite senza trovare la via della rete. Mai successo fino ad oggi in questa stagione: infatti sono state in totale solo 4 gli incontri da agosto a fine marzo in cui la squadra di Spalletti non è andata in gol, contro Fiorentina, Liverpool, Inter e Lazio. Ad enfatizzare il momento no del reparto offensivo ci pensa un altro dato,le uniche due reti di Lecce sono frutto di un autogol e di un colpo di testa di Di Lorenzo su assist di Kim.Cambia tutto lì davanti, un finale di stagione tra campionato e Champions League ancora da scrivere. A partire da domani, dato che al Maradona arriverà il Milan è servirà ribaltare il ko di San Siro di cinque giorni fa. Osimhen vuole riprendersi subito il gol, le vittorie, tornare a essere un leader e un trascinatore per la squadra che sta vivendo evidentemente il suo momento peggiore.dal 2020/21 azzurri e rossoneri si sono ritrovati contro sette volte e Victor ha giocato solo due di queste partite (nelle altre out per infortunio).Vuole centrare la pazzesca semifinale di Champions per poi viaggiare spedito verso il terzo scudetto e il titolo di capocannoniere della Serie A.