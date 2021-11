Rinforzi sulle corsie per il Napoli. Come scrive la Gazzetta dello Sport, due sono i nomi che segue il direttore sportivo dei partenopei, Cristiano Giuntoli: per la fascia destra’è Noussair Mazraoui dell’Ajax, lontano dal rinnovo e voglioso di provare un’esperienza all’estero; per quella sinistra, invece, c’è Reinildo Mandava, del Lille, già seguito la scorsa estate. Entrambi sono obiettivi per il mercato di gennaio.