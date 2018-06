Il Bologna è pronto a ridare al Napoli una bella fetta dei soldi ricavati dalla cessione di Simone Verdi. In pratica tutto dipenderà da quello che Carlo Ancelotti deciderà sul conto di Roberto Inglese e Lorenzo Tonelli nel corso dei primi giorni di ritiro, spiega il Corriere di Bologna. Aurelio De Laurentiis sta pretendendo 13 milioni più bonus per l'ex Chievo, classe ’91, mentre per Tonelli (anni 28) ne chiede 7. Il Bologna lavora per il doppio colpo.