Il Napoli continua a lavorare con l'Udinese per mitigare le richieste di Pozzo per Alex Meret. Venticinque milioni di parte fissa sono per il Napoli il massimo sforzo possibile per portare a casa il portiere ex Spal, scrive l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Il club azzurro vorrebbe però affiancare a Meret un secondo portiere di esperienza. Il nome buono, si legge, potrebbe essere quello di Consigli e nella trattativa con il Sassuolo potrebbe rientrare anche Sepe.