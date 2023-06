Sarà l'estate di Victor Osimhen. Dopo aver conquistato il titolo di capocannoniere e quello di miglior attaccante della Serie A, è inevitabile che si facciano vivi club importanti per portarlo via al Napoli. Però servirà una maxi offerta, nel frattempo è il momento di capire la volontà da una parte e dall'altra.



Il Mattino racconta di un incontro richiesto ieri da Roberto Calenda, agente di Osimhen: vuole un confronto con De Laurentiis per fare un punto sul futuro del calciatore. Raccolte le offerte di Chelsea e PSG, che andranno valutate. Osimhen non sembra intenzionato a rinnovare il contratto con il Napoli (in scadenza nel 2025).