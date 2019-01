Come riporta Tuttosport, è duello Napoli-Inter per Rodrigo De Paul, trequartista dell’Udinese. Aurelio De Laurentiis è avvantaggiato nella trattativa per un rapporto privilegiato con la famiglia Pozzo con cui ha già stretto ottimi affari in passato. Vedi Meret, Karnezis e altri. Ma l’Inter starebbe provando ad accelerare e vorrebbe definire l’affare già per la prossima settimana, evitando aste in estate.

I Pozzo, si sa, non fanno sconti. Al momento la richiesta è di 30 milioni di euro cash. Sia Napoli che Inter stanno cercando di inserire contropartite nell’affare ma la proprietà friuliana non è d’accordo e ha respinto al mittente queste prime richieste.