È stata un'annata indimenticabile per Min-jae Kim. Il sudcoreano è arrivato a Napoli in punta di piedi e con l'arduo compito di dover sostituire uno del calibro di Koulibaly. Ce l'ha fatta alla grande, è stato eletto miglior difensore della Serie A e le sue prestazioni non sono passate inosservate. Al punto da essere vicinissimo ai saluti, avendo nel suo contratto una clausola rescissoria accessibile ai top club. Una clausola che varia in base al fatturato del club e arriva quasi a 60 milioni di euro, con il Manchester United pronto da tempo a portarlo in Inghilterra con uno stipendio da top per Kim. Si parla di circa 9 milioni a stagione.



CONCORRENZA BAYERN - Un ingaggio importante e la ritrovata qualificazione dello United in Champions League avrebbero convinto Kim. Ma non è l'unico club pronto all'assalto, ecco che arriva con forza il Bayern Monaco: anche i bavaresi sono pronti a pagare la somma per portare via da Napoli il forte difensore sudcoreano. Tra due settimane la situazione entrerà nel vivo, ricordando che la clausola sarà attiva dal 1º al 15 luglio. A questo punto, però, non è da escludere che si possa scatenare una vera e propria asta.