Termina sul risultato di 2-1 la sfida tra Napoli e Fiorentina, valida per la 21ª giornata di Campionato Primavera 1.



Gara che ha un solo padrone per quasi ottanta minuti di gioco. La Fiorentina, infatti, nel primo tempo va vicinissima al gol più volte, ma un po' la sfortuna e un po' Idasiak dicono di no alla formazione viola.



Ecco però arrivare alla mezz'ora il gol che sblocca la partita: manovra della Fiorentina, che riesce a trovare il vantaggio grazie al gol di Bianco, che colpisce il Napoli, in seguito ad una grande respinta iniziale di Idasiak su Duncan.



A 2' dallo scadere della prima frazione di gioco c'è il raddoppio della Fiorentina. Tiro dalla bandierina per i padroni di casa, copertura troppo leggera del Napoli, ne approfitta così Simonti che in una piccola mischia è più lesto di tutti per infilare alle spalle dell'estremo difensore azzurro.



Nel secondo tempo il Napoli non riesce a rendersi troppo pericoloso, ma la Fiorentina non chiude i conti. Così all'88' Cioffi realizza un gol bellissimo su calcio di punizione, trovando l'incrocio dei pali lontano. Minuti finali di sofferenza per la Viola, ma il Napoli non è abbastanza cattivo per trovare il pareggio e termina così sul risultato di 2-1 per i padroni di casa.



Fiorentina che esce dalla zona playout, staccando il Torino di due lunghezze. Il Napoli, invece, resta al penultimo posto con 13 punti, a -2 dal Pescara (con una partita in meno) per un posto nei playout e a +1 sul Chievo ultimo in classifica (con due partite in meno).