Seconda amichevole per il Napoli in ritiro a Castel di Sangro. Dopo aver vinto il triangolare ecco il match contro il Teramo. Tanti nazionali fuori e diversi i cambi per quest'ultima partita in Abruzzo prima di fare ritorno a Napoli.



Protagonista di giornata ancora una volta Victor Osimhen. Il nuovo acquisto azzurro all'esordio, in 8 minuti, ha trovato tre reti. Il livello dell'avversario era basso, ma oggi ecco alzato un po', con il Teramo che partecipa al campionato di Serie C. La storia si ripete: senza Insigne e Mertens riesce a farsi trovare pronto centrando nuovamente la tripletta. Il pubblico è pazzo di lui e ha ragione.