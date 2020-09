Questa mattina presso il Palasport di Castel di Sangro c'è stata la conferenza stampa del presidente Aurelio De Laurentiis. Queste le sue parole:- "Qui in Abruzzo abbiamo trovato varie eccellenze. Quando si è in ritiro la programmazione è veloce, ci sono cambiamenti, il mercato che scorre in parallelo. SI è molto compressi ognuno nel suo ruolo. Devo dire che grazie a Marsilio e Caruso il nostro allenatore ha trovato questo posto 'sensational'. Abbiamo trovato serenità grazie a una grandissima attività protettiva e ringrazio il Sindaco e le Forze dell'Ordine, ma anche a Marsilio: la Nazionale questa sera giocherà a porte chiuse, mentre noi oggi faremo la seconda partita a porte aperte. Questo grazie a Marsilio che in tutta sicurezza ci fa essere lungimiranti per la riapertura degli stadi. A me piacerebbe dire 'Il Napoli non scende in campo'. Io ce l'ho con la UEFA. Mi auguro che quando i giocatori rientreranno non saranno positivi altrimenti saranno guai per la UEFA e io procederò con i fatti, con gli avvocati".- "Non ho rimpianti qui a Napoli e i giorni più belli sono tutti quelli in cui ho vissuto quest'avventura. Purtroppo nel mondo del calcio ci sono molti vecchi e in Italia purtroppo la cultura la si lascia sempre a casa".- "L'obiettivo è la sopravvivenza. In un contesto di campionato falsato noi sopravviviamo. Quando tornerà serio e non traumatizzato dalla stupidità di molti faremo progetti. Non sappiamo ancora se sarà un campionato normale o Gravina avrà la forza di modificare in play-off, play-out. L'italiano ama molto la chiacchiera, autocelebrarsi però non ha mai le palle per attuare il proprio pensiero".- "Il City sostiene che non può parlare direttamente con noi per il problema di Jorginho. Quindi come negoziare serenamente la cessione del giocatore?".