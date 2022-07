Inizia ufficialmente la stagione del Napoli. Azzurri in ritiro a Dimaro da ieri e questa mattina sono scesi in campo per il primo allenamento. Ancora assenti alcuni elementi di spessore come il presidente De Laurentiis che rientrerà dagli States nei prossimi giorni e Koulibaly, ancora in vacanza.



Oggi è arrivato in Val di Sole il direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Al termine dell’allenamento si è visto lo stesso ds che è rimasto in campo con Spalletti a colloquio per qualche minuto.