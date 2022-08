Ci siamo, il Napoli mette a segno il sesto acquisto di questa sessione di calciomercato. Tanti movimenti in casa azzurra, a partire da Olivera, passando per Kvaratskhelia, Ostigard e Kim, fino ad arrivare a Sirigu. Ora è il turno di Giovanni Simeone.







Il Cholito arriva dal Verona in prestito con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al concretizzarsi di almeno due condizioni tra qualificazione in Champions, numero di gol e di presenze. Previste questa mattina le visite mediche e verso le 11 l'attaccante argentino ha raggiunto Villa Stuart guidato dal medico sociale del Napoli, il dott. Rafffaele Canonico. Al termine delle stesse metterà la firma sul contratto che lo legherà al club azzurro.