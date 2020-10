Sono ore decisive per il futuro dell'attaccante del Napoli Arkadiusz Milik. Dopo il mancato accordo con Roma e Tottenham, il calciatore polacco resta nel mirino di Fiorentina ed Everton, disposti a ingaggiarlo con la formula del prestito. Il nodo è che Milik, in scadenza di contratto nel 2021, dovrebbe accordarsi col Napoli per prolungare almeno fino al 2022.