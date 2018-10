Rai Sport fa sapere che al momento non esiste una trattativa tra Napoli e Barcellona per Kalidou Koulibaly, difensore monitorato da Braida. Sulle tracce del senegalese, però, ci sono tre club: il Paris Saint-Germain, il Chelsea di Maurizio Sarri e il Manchester United di José Mourinho che, la scorsa estate, aveva già provato ad acquistare Koulibaly. Il Napoli, però, non tratta per meno di 130 milioni di euro.