Napoli: è crisi in trasferta, il dato del 1979 che inquieta

Inizia ad essere un problema piuttosto serio quello della consistenza del Napoli in trasferta, dove la squadra allenata da Walter Mazzarri ha incassato contro il Milan la quarta sconfitta lontano dal “Maradona”. Dopo i ko contro Juventus, Roma ed Inter e il pari coi rossoneri nella partita di andato giocata sul proprio campo, i campioni d’Italia in carica devono tornare allo scorso 25 novembre per assistere ad un successo contro una diretta rivale per la zona Champions League, l’Atalanta.



Ciò che però desta più inquietudine, al netto delle ripetute variazioni tattiche di Mazzarri, è la scarsissima prolificità offensiva di una squadra che sta avvertendo oltremodo l’assenza di Victor Osimhen. Nelle ultime 5 trasferte il Napoli non ha trovato mai la via del gol, un record negativo che non veniva toccato dal dicembre 1979, quando arrivò a 6 di fila.