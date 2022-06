Ultimi dettagli sistemati, adesso non ci sono più dubbi: Alex Meret rinnoverà il contratto con il Napoli. L'attuale accordo aveva come scadenza il 30 giugno 2023 e le parti, il club del presidente De Laurentiis e l'agente del portiere, Federico Pastorello, si erano ripromesse di aggiornarsi durante questa estate, per arrivare poi a un'intesa: o rinnovo, con garanzie su un posto da titolare, oppure addio. E tra le due ipotesi, gli azzurri e il classe '97 hanno scelto la prima.



PRESENTE E FUTURO - Dopo un'annata complicata, l'ennesima con poco spazio da titolare, l'ex Spal e Udinese si era stancato di vivere una situazione da 12esimo uomo in rosa. E lo aveva fatto capire chiaramente a Spalletti, Giuntoli e tutto il Napoli: fiducia o addio. L'offerta per il rinnovo di Ospina, in scadenza tra poche ore, non ha mai ricevuto una risposta e così la scelta del club è stata di affidarsi a Meret e proporgli un contratto fino al 2027, accettata dall'entourage del giocatore. Ora la risposta spetta al campo, dove il portiere friulano scenderà da titolare. Senza più dubbi.