Un'altra estate al centro del mercato per Rolando Mandragora. Dopo il mancato riscatto da parte del Torino, il centrocampista è stato oggetto di trattativa tra i granata e la Juventus, club proprietario del suo cartellino, alla ricerca della cifra giusta che permettesse alla società del presidente Cairo di tenere con sé il giocatore. Intesa che non è però arrivata, così nell'affare si è inserita la Fiorentina, che da anni segue Mandragora ed è alla ricerca di un centrocampista da regalare a Vincenzo Italiano: l'accordo coi bianconeri è vicino, anche se il Toro non molla...