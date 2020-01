Era nell'aria, ora è fatta: Stanislav Lobotka sarà un giocatore del Napoli. Il club azzurro ha raggiunto un accordo con il Celta Vigo per il centrocampista slovacco classe 1994: al Celta Vigo andranno 20 milioni più 3 di bonus molto complicati da raggiungere. Per il calciatore contratto fino al 2024 a 2 milioni di euro a stagione.



DOMANI LE VISITE - Lobotka è atteso in Italia per la giornata di sabato, quando sosterà anche le visite mediche con la sua nuova squadra. Altro acquisto dopo Diego Demme per Gattuso: i controlli saranno a Villa Stuart a Roma, poi la firma negli uffici della Filmauro. Il Celta Vigo dovrà versare il 20% del valore del trasferimento nelle casse del Nordsjelland, squadra norvegese da cui Lobotka venne acquistato a titolo definitivo nel 2017 per un milione di euro.